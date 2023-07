Vallo della Lucania ed Eboli: il concorso da primario è da rifare

La sentenza del giudice del Lavoro di Salerno ha annullato il conferimento dell’incarico di responsabile per le strutture semplici di Malattie infettive e tropicali dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, nonché la nomina del camice bianco nominato per la guida del medesimo reparto all’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli. L’Ufficio risorse umane dell’Asl ha recepito la sentenza e ha disposto la rinnovazione della manifestazione di interesse del 2017.

Revoca degli incarichi e riapertura del discorso

Il direttore generale Gennaro Sosto ha revocato l’incarico di responsabile ai due medici “vincitori” dell’avviso, che tornano a concorrere per il posto che hanno ricoperto per sei anni. Si torna all’esame dei curricula dei candidati come sei anni fa, tenendo conto solo di quanto disposto dalla sentenza che reintegra gli esclusi. I ricorrenti avevano chiesto anche il risarcimento dei danni patiti per la mancata nomina.

Revisione dell’incarico e nuova selezione

L’incarico dovrà essere rivisto, tenendo conto delle motivazioni espresse in sentenza dal Tribunale. I medici dovranno rigiocarsi la partita per il ruolo direttivo nei due importanti presidi sanitari a sud del capoluogo di provincia. L’Asl procederà con la selezione, nominando una commissione diversa da quella che nel 2017 escluse i ricorrenti. Il ricorso al giudice aveva tenuto in sospeso l’incarico dei due responsabili medici.

Revoca degli incarichi precedenti

Nel frattempo, i precedenti incarichi sono stati revocati. La sentenza ha messo un punto fermo: i medici dovranno essere rinominati.