Vallo della Lucania, contratto del servizio igiene urbana scaduto: «Ennesimo fallimento»

Scaduto il contratto con la Sarim, servizio di igiene urbana a rischio. A lanciare l’allarme sono i gruppi di minoranza di Vallo della Lucania.

Le contestazioni

Attraverso un manifesto affisso questa mattina nelle strade della città, infatti, i gruppi Alta Voce – La Forze delle Idee e SiAmo Vallo, non esitano a parlare di “ennesimo fallimento” dell’amministrazione comunale.

Il contratto, infatti, sarebbe scaduto lo scorso 14 marzo; la ditta sta continuando a garantire il servizio ma per gli esponenti dell’opposizione è ingiustificabile il silenzio dell’esecutivo sull’argomento, considerato che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto muoversi in tempo per avviare le procedure per un nuovo bando, vista l’impossibilità di procedere ad una proroga.

Il rischio, quindi, è che un servizio fondamentale possa fermarsi senza che l’Ente abbia avviato le procedure per garantire continuità: «Vergogna amministrazione Sansone», si legge sul manifesto che campeggia nel comune vallese.