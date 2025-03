Vallo della Lucania celebra la creatività femminile con una mostra collettiva | VIDEO

Nel giorno dedicato alla Festa della Donna, Vallo della Lucania ha reso omaggio alla creatività e alla sensibilità artistica femminile con un evento di grande rilievo ospitato presso il Palazzo della Cultura.

La mostra

La mostra, che ha visto la partecipazione di oltre 30 artiste provenienti da tutto il Cilento, ha offerto un viaggio nell’universo femminile attraverso l’arte, mettendo in luce talento, emozioni e capacità espressive. L’esposizione ha attirato un pubblico variegato, con la presenza delle scuole e di numerosi visitatori interessati a scoprire le opere in mostra. Dipinti, sculture e installazioni hanno raccontato la forza, la raffinatezza e la sensibilità delle donne, offrendo spunti di riflessione sulla loro condizione e sul loro ruolo nella società.

La finalità

L’iniziativa ha rappresentato non solo un’occasione per valorizzare le artiste del territorio, ma anche un momento di condivisione e di crescita culturale. Un evento che conferma l’importanza di promuovere l’arte come mezzo di espressione e di dialogo. La mostra resterà aperta fino a domani, dando a tutti la possibilità di immergersi in un percorso artistico che celebra il genio e la creatività delle donne del Cilento.