Vallo della Lucania: buone notizie per il “Morra”, arriva finanziamento regionale | VIDEO

Importanti novità per lo Stadio “G. Morra”, storico impianto sportivo di Vallo della Lucania, che presto potrebbe tornare ad ospitare le partite casalinghe della Gelbison.

I lavori

A confermarlo è il consigliere comunale Vincenzo Puglia, che ha fatto il punto sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione. Avviati lo scorso 27 maggio, gli interventi hanno incontrato diversi ostacoli burocratici. In particolare, alcune particelle del campo da gioco non risultavano intestate al comune di Vallo della Lucania, causando ritardi nell’esecuzione del primo lotto di lavori. Tuttavia, come assicurato dal consigliere, questa fase è ormai agli sgoccioli: mancano solo gli ultimi adeguamenti prima dell’installazione del nuovo tappeto di gioco.

Gli obiettivi

Parallelamente, si guarda già al futuro con il secondo lotto di interventi, che con grande probabilità beneficerà di un finanziamento regionale da circa 4 milioni di euro. Questa somma consentirà di completare la tribuna, gli spogliatoi e le strade di accesso, elementi fondamentali affinché lo stadio possa rispondere ai requisiti per ospitare gare di Serie C. L’amministrazione Sansone, fin dall’inizio, ha lavorato per accelerare i tempi e restituire lo stadio alla città e ai tifosi. L’obiettivo è chiaro: riportare il calcio vallese tra le mura di casa, garantendo una struttura all’altezza delle ambizioni sportive locali.