Vallo della Lucania, Botti: «solo propaganda, amministrazione naviga a vista» | VIDEO

Ancora critiche all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Vallo della Lucania. Le accuse partono da Nicola Botti che a quasi quattro anni dall’insediamento dell’esecutivo ne fa una valutazione negativa.

“Mai avrei immaginato si potesse arrivare a tanto – ha esordito il consigliere comunale – facevo parte della maggioranza ma fin dal primo giorno ho percepito che con questa amministrazione sarebbe stato difficile raggiungere gli obiettivi”.

Le accuse

“Questa amministrazione rischia di far perdere a Vallo la propria identità. C’è soltanto propaganda, se si gira per la città si vedono sempre più saracinesche abbassate, ci vengono sempre meno persone. Si sente sempre mano parlare dell’ospedale, del tribunale, di sicurezza, di giovani. Non ci sono strutture sportive e la cosa più grave è che bisognerebbe essere onesti e raccontarlo ai cittadini invece sembra che vada sempre tutto bene”.

E conclude: “Oggi Vallo doveva essere a capo di un discorso territoriale di crescita, ma l’amministrazione non ha programmazione, naviga a vista”.