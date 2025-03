Vallo della Lucania, Botti-Moscatiello: “Città paralizzata, gestione fallimentare del Piano di Zona”

I consiglieri di minoranza del comune di Vallo della Lucania, Nicola Botti e Loredana Moscatiello, tornano all’attacco con una diretta social. Al centro della polemica, la gestione, a detta loro, “fallimentare” del Piano di Zona S8 da parte dell’amministrazione comunale.

Le dichiarazioni

Durante l’intervento, Nicola Botti ha analizzato la vicenda, dando pieno sostegno al consigliere Marcello Ametrano, che nei giorni scorsi aveva denunciato presunte proroghe illegittime e disservizi nella gestione del servizio. “Provo una delusione politica per non essere riusciti a gestire la vicenda: questa è una proroga mascherata. I sindaci dei Comuni interessati devono sapere che sono complici di atti illegittimi”. E sulle responsabilità dell’amministrazione Sansone, l’accusa è netta: “Il Comune di Vallo è palesemente in difficoltà, incapace di gestire un servizio che rientra nell’ordinaria amministrazione. Se non sapete fare questo, come pensate di gestire questioni più grandi, come i finanziamenti del PNRR?”. Secondo Botti, la soluzione era semplice: bandire una gara pubblica per la gestione del servizio.

L’attacco

E incalza: “Non lo fate perché non avete più soldi o perché non siete in grado?”. Stabilizzazione degli assistenti sociali: “Una falsa promessa” Un’altra questione sollevata è quella della stabilizzazione degli assistenti sociali. Secondo la minoranza, l’amministrazione di Vallo della Lucania starebbe portando avanti un procedimento illegittimo, a differenza di quanto fatto nel vicino Comune di Agropoli. “La stabilizzazione è una farsa: Agropoli li ha stabilizzati, voi no. Avete assunto assistenti sociali con una graduatoria a tempo determinato”, hanno attaccato i consiglieri.

Attacco al capogruppo di maggioranza: “Non è un’era di rinnovamento, ma di fallimento” Non è mancato un affondo al capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, accusato di nascondere le difficoltà dietro un’immagine di finto ottimismo. “Parli di nuova era, ma questa è l’era del fallimento”. Parole dure, che confermano il clima di forte tensione politica a Vallo della Lucania, dove la gestione dei servizi pubblici e delle risorse continua a essere al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione.