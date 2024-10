Vallo della Lucania, attesa per la stagione del De Berardinis: si parte con Barbara D’Urso

La stagione teatrale del Teatro De Berardinis sta per iniziare, un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura. Il Comune di Vallo della Lucania, offre alla comunità un cartellone ricco di proposte, capace di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

La direzione artistica del Teatro Parioli Costanzo di Roma

La stagione teatrale del De Berardinis, con la prestigiosissima direzione artistica del Teatro Parioli Costanzo di Roma, si presenta come un viaggio affascinante attraverso le diverse declinazioni dell’arte scenica, con spettacoli che spaziano dalla commedia al balletto ed al teatro contemporaneo.

Campagna abbonamenti in corso

Per non perdere nemmeno uno spettacolo, è possibile sottoscrivere l’abbonamento, che offre numerosi vantaggi. Gli abbonati infatti potranno usufruire di tariffe speciali e avranno la priorità nella scelta dei posti per ogni spettacolo. Gli abbonamenti inoltre offrono la possibilità di scegliere tra diverse formule, per venire incontro alle esigenze di tutti. Da non dimenticare poi che sottoscrivendo l’abbonamento si contribuisce alla promozione della cultura sul territorio.

Si parte con Barbara D’Urso

La stagione si aprirà il 27 ottobre con il nuovo spettacolo di un’artista amatissima dal pubblico: Barbara D’Urso, che debutterà proprio a Vallo della Lucania! Lo spettacolo Taxi a due Piazze con la regia di Chiara Noschese vedrà sul palco anche Rosalia Porcaro e Franco Oppini, un evento che promette di richiamare un pubblico numeroso e di dare il via a una stagione ricca di emozioni.