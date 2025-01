Vallo della Lucania: apre la camera ardente per il senatore Francesco Castiello

Ha aperto in anticipo rispetto all’orario previsto delle 20:30 la camera ardente allestita presso l’aula consiliare del comune di Vallo della Lucania per il senatore Francesco Castiello, 82 anni, morto lo scorso 31 dicembre dopo una lunga malattia. Sulla bara la toga da magistrato e accanto i gonfaloni del comune e della provincia.

L’omaggio al senatore

A porgergli omaggio centinaia di persone tra rappresentanti delle istituzioni locali, amici, comuni cittadini. Presenti anche diversi attivisti del Movimento 5 Stelle, il suo partito, e la senatrice Felicia Gaudiano che prenderà il suo posto in Parlamento.

Tanti anche i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia per una persona che si è spesa senza indugi per il suo territorio, il Cilento. Diverse le battaglie portate avanti per la sanità, la rete viaria e quella ferroviaria, il Tribunale di Vallo della Lucania, il commissariato di Polizia ad Agropoli, senza dimenticare altre iniziative per l’ambito sociale e i servizi.

Ma non solo: Castiello era un amante dell’arte e della cultura. Molte le iniziative promosse in tal senso come quelle legate alla diffusione delle opere dell’artista Paolo De Matteis, nativo della frazione Piano Vetrale di Orria, comune che un anno fa gli conferì la cittadinanza onoraria.

Chi era Francesco Castiello

Quattro lauree, Castiello aveva lavorato alla Banca d’Italia, poi era divenuto magistrato del Tribunale amministrativo regionale, fino al pensionamento nel 1995 per dedicarsi all’avvocatura e all’insegnamento.

Castiello aveva ricoperto anche il ruolo di Presidente “Fondazione Grande Lucania Onlus” (ente dal quale si è dimesso lo scorso anno). Era entrato in politica nel 2018, venendo eletto senatore del Movimento 5 Stelle, incarico confermato anche per il successivo quinquennio.

Nel novembre 2019 portò l’allora premier Giuseppe Conte a Vallo della Lucania dove venne firmato il Manifesto per il Mezzogiorno. Un evento storico per la sua città e il Cilento intero. Conte, grazie al parlamentare cilentano, visitò anche Sapri.

Il senatore Francesco Castiello lascia la moglie Geltrude e le figlie Mina e Sara. I funerali sono in programma presso la chiesa della Madonna delle Grazie di Vallo domani (3 gennaio) alle ore 11.