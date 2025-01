Albanella: Felicia Gaudiano (M5S) torna al Senato, succederà al compianto Franco Castiello

Felicia Gaudiano, senatrice del Movimento 5 Stelle fino al 2022, succederà in Senato al compianto Franco Castiello. La Senatrice di Albanella, in questo momento di lutto per il mondo della politica, ha dedicato un lungo messaggio a Castiello, diffuso anche tramite le sue pagine web ufficiali.

Il cordoglio per la morte del senatore Castiello

Gaudiano ha ricordato che Castiello ha rappresentato per lei una guida importante: “Ho avuto l’onore di condividere con lui tante battaglie, sia durante la mia esperienza come Senatrice, nella XVIII legislatura, sia nelle sfide per il bene del nostro amato Cilento che oggi perde una guida, una voce forte e appassionata che non smetterà mai di risuonare nei cuori di chi l’ha conosciuto“, ha fatto sapere Gaudiano ricordando che per lei, Castiello, è stato come una figura paterna.

In questi due anni, Gaudiano, che ha partecipato anche alle elezioni europee e prima non eletta all’interno della Lista Proporzionale in Senato, è rimasta attiva anche accanto ai gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle partecipando a diverse iniziative.