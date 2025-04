Vallo della Lucania: appello del Comune ai cittadini per una città più pulita e sostenibile

L’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania lancia un nuovo appello ai cittadini, invitandoli a collaborare attivamente per il rispetto del calendario della raccolta differenziata e per la salvaguardia dell’ambiente.

L’avviso

Con un avviso pubblico, il Comune richiama l’attenzione sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti, sottolineando come questa non sia solo una questione di decoro urbano, ma anche un gesto di responsabilità collettiva per la tutela della salute pubblica e del territorio.

“Una corretta gestione dei rifiuti è fondamentale per tutelare l’ambiente e la nostra salute, preservare la bellezza del nostro territorio e ridurre i costi di smaltimento”, dichiarano da Palazzo di Città. L’Amministrazione confida nel senso civico dei cittadini e nel loro contributo quotidiano, affinché Vallo della Lucania possa essere un esempio di comunità attenta, rispettosa e consapevole. “Contiamo sulla collaborazione di tutti – conclude il messaggio – per costruire insieme una Vallo della Lucania più pulita e sostenibile”