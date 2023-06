Vallo della Lucania: al via i solenni festeggiamenti per San Pantaleone

La Comunità di Vallo della Lucania si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono; domani 27 giugno, subito dopo la fine della Novena in onore della Madonna delle Grazie, in via F.lli De Mattia, si terrà la tradizionale Ostensione del Quadro di San Pantaleone, medico e martire, protettore della Città e della Diocesi Vallese, come di solito avviene un mese prima della festa.

Domani l’alzata del quadro di San Pan Pantaleone

Nella serata di domani 27 giugno, a partire dalle ore 20.30, si terrà la tradizionale alzata del quadro di S. Pantaleone in piazza, su apposito arco sfarzosamente illuminato, che resterà fino al 27 luglio.

“Così iniziava il “programma dei festeggiamenti” del 1952, stilato dal parroco don Fulvio Parente. Quell’anno la Cattedrale era chiusa perché interessata dai lavori di restauro e abbellimento voluti dal vescovo Savarese in occasione delle celebrazioni per il 1° centenario dell’istituzione della diocesi vallese, programmati per il successivo mese di ottobre. La festa, di conseguenza, si sarebbe svolta tutta nella chiesa di S. Maria delle Grazie, che non era ancora divenuta una parrocchia (ma aveva un rettore, mons. Guglielmotti) – spiega il Comitato Festa di San Pantaleone nel ricordare l’appuntamento – Interessante il fatto che allora il quadro si esponesse in piazza, non è specificato quale ma è verosimile fosse la piazza principale, cioè il luogo di massima evidenza in paese. È la prima traccia documentaria di questa tradizione che fa iniziare la festa per il Protettore un mese prima del 27 luglio.

Non sappiamo se fosse già in uso il quadro realizzato dal pittore Vito Formisano, né se l’esposizione in piazza fosse un’eccezione di quell’anno dovuta al fatto che i festeggiamenti si tennero nella chiesa della Madonna. Oggi, l’alzata del quadro avviene in corso De Mattia. È lì che vi aspettiamo tutti domani sera, al termine della novena alla Madonna delle Grazie, per iniziare il percorso che ci porterà alla festa. Un periodo d’attesa, ma si sa – per noi e per tutti – l’attesa è già una festa“.

La festività di San Pantaleone a Vallo della Lucania

La ricorrenza del Santo, Medico e Martire, è la festività religiosa principale della zona e in tal occasione si assiste ad un ricco programma sia religioso sia civile; suggestivo è il caratteristico corteo processionale che attraversa le vie cittadine e a cui prendono parte le statue custodite nelle chiese dei diversi rioni, offrendo un momento spirituale assai significativo.

Pantaleone, originario di Nicomedia che è stata un’antica città dell’Anatolia, oggi Turchia, fu un medico che subì il martirio sotto Diocleziano. Stando alla tradizione nacque da padre pagano, ma la madre lo educò al cristianesimo. Allontanatosi dalla fede cristiana studiò medicina diventando medico e in seguito si riaccostò al cristianesimo. Il suo culto è molto antico e la sua memoria è fissata al 27 Luglio.