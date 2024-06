Vallo della Lucania, al via i solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleone

La Comunità di Vallo della Lucania si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono; il 27 giugno, subito dopo la fine della Novena in onore della Madonna delle Grazie, in via F.lli De Mattia, si terrà la tradizionale Ostensione del Quadro di San Pantaleone, medico e martire, protettore della Città e della Diocesi Vallese, come di solito avviene un mese prima della festa.

Il messaggio del Comitato Festa

«Tra una settimana vivremo uno dei momenti più importanti per noi vallesi, l’appuntamento che inaugura la nostra festa, quello che apre l’edizione 2024 delle celebrazioni in onore del Patrono di Vallo e della sua diocesi, San Pantaleone Medico e Martire: l’ostensione del quadro del Santo nel Corso Fam. De Mattia. – spiega il Comitato Festa di San Pantaleone nel ricordare l’appuntamento.

Il 27 giugno comincia la lunga attesa di quel giorno culminante in cui facciamo memoria del Protettore, un’attesa che è però un tempo di preparazione, di riflessione e, soprattutto, di conversione personale e comunitaria. Nell’arco di quei 30 giorni attraversiamo una sorta di “Quaresima gioiosa” verso quel compimento di fine luglio, quella Pasqua rappresentata dal martirio di Pantaleone che annualmente ci pone dinanzi al più grande esempio d’amore possibile per ogni fedele, per ogni cristiano, per ogni uomo. Quest’anno ci attendono anche delle sorprese preparate dagli organizzatori in occasione di un anniversario, quello dei… Lo sapremo solo tra una settimana».

La festività di San Pantaleone a Vallo della Lucania

La ricorrenza del Santo, Medico e Martire, è la festività religiosa principale della zona e in tal occasione si assiste ad un ricco programma sia religioso sia civile; suggestivo è il caratteristico corteo processionale che attraversa le vie cittadine e a cui prendono parte le statue custodite nelle chiese dei diversi rioni, offrendo un momento spirituale assai significativo.

Pantaleone, originario di Nicomedia che è stata un’antica città dell’Anatolia, oggi Turchia, fu un medico che subì il martirio sotto Diocleziano. Stando alla tradizione nacque da padre pagano, ma la madre lo educò al cristianesimo. Allontanatosi dalla fede cristiana studiò medicina diventando medico e in seguito si riaccostò al cristianesimo. Il suo culto è molto antico e la sua memoria è fissata al 27 Luglio.