Maturità 2024: le emozioni degli studenti di Agropoli e Vallo della Lucania

La notte prima degli esami è giunta al termine per gli oltre 500mila studenti degli istituti superiori d’Italia. Per loro è “suonata” l’ultima campanella che invita ad entrare per svolgere la prima prova scritta di italiano della maturità 2024. Siamo all’Istituto “Vico De Vivo” di Agropoli e al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e i ragazzi sono già ai loro posti con dizionari, penne e matite, cellulari ben visibili su un banco e si parte. C’è attesa per le tracce ministeriali. Terminate le procedure di rito gli studenti sono pronti per iniziare. 6 ore è il tempo che hanno a disposizione per svolgere il compito.

Gli studenti hanno scelto tra 7 tracce, divise tra 3 tipologie – analisi del testo (tipologia A), testo argomentativo (tipologia B) e tema di attualità (tipologia C), scelte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e uguali per tutti gli indirizzi di studio.