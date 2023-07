Vallo: 350 mila euro per i lavori sulla strada Pattano – Montisani

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di sistemazione della strada rurale Montisani – Pattano”.

Arriva il via libera ai lavori sulla strada rurale Montisani – Pattano. L’Ente ha avviato l’iter progettuale approvando la proposta progettuale esecutiva che prevede una spesa complessiva di 350 mila euro. L’intervento sarà finanziato per l’intero importo, con i fondi assegnati con Decreto adottato in data 08.11.2021 dal Ministero dell’interno, nell’ambito del PNNR, che punta – nella missione 2, componente 4 – ad investimenti per “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Fondi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Il Decreto del Ministero dell’Interno assegna ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021; di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

Le risorse

Per ciascun anno, la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti.

I lavori di messa in sicurezza della strada rurale Montisani – Pattano rientrano, infatti, in un più ampio programma di progettazioni affidate all’ufficio tecnico che prevede opere per 2,3 milioni di euro.