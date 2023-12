Us Agropoli d’alta classifica: Apice regolato di misura. Mancano 3 punti dalla zona playoff

Sono 9 i risultati utili di fila portati a casa dai Delfini, che sono a sole 3 lunghezze da Buccino Volcei e dalla zona playoff. Dopo la vittoria di oggi contro un Apice, per la verità modesto, i tifosi possono sognare. Sul prato inzuppato del “Guariglia” i Delfini trovano il doppio vantaggio nella prima frazione. Poi l’Apice accorcia su errore di Romano, ma non riesce a creare altre occasioni.

La prima frazione

Nonostante il terreno di gioco pesante la partita è gradevole, grazie a un Agropoli che non rinuncia alle sue combinazioni dal basso.

La prima vera occasione capita sulla testa di Corado, su apertura del solito Calvanese: la buona girata dell’ariete argentino viene respinta dal palo. Sono le prove del vantaggio. Al minuto 27’ Gaita conduce ottimamente la sfera dalla trequarti campo, aspetta il momento giusto e serve Onesto, che incrocia e centra l’angolino per l’1 a 0. La risposta dell’Apice non si fa attendere e arriva con Barbosa, il quale scavalca Romano (maldestramente uscito dai pali) ma trova la respinta di Calvanese sulla linea. Al minuto 38’ l’Agropoli beneficia di un calcio di punizione in zona offensiva.

La battuta chirurgica di Cesani trova pronto Romanelli che di testa firma il raddoppio.

La ripresa

Al minuto 5’ si riapre il match: su un rinvio dell’Apice, Romano esce in modo scomposto, lasciando la porta sguarnita. Zerrillo è il più lesto di tutti e mettere in rete: 2 a 1. L’Apice avrebbe a questo punto l’inerzia della gara a favore, ma gli uomini di Facchino non riescono mai a impensierire i Delfini, limitandosi a lanciare la sfera in avanti, nella speranza di qualche altro pasticcio difensivo. Molto generoso Barbosa a contendere tutte la palle alte ai centrali agropolesi. A meta della ripresa Ambrosino mette dentro anche Capozzoli. È proprio il fantasista di Aquara a cercare Calvanese su corner, ma è miracoloso Possemato a togliere la palla dall’angolino.

Nel finale sempre eccelso Capozzoli a imbeccare Gaita che si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. Siamo ormai al minuto 44’. Non c’è altro da segnalare: Agropoli-Apice 2 a 1.

I Delfini possono continuate a sognare la scalata ai piani alti della classifica.