Uomo sui binari: caos alla circolazione ferroviaria sulla linea Salerno – Sapri

La circolazione ferroviaria sulla linea Salerno-Paola è stata sospesa dalle 14:30 di oggi, 17 aprile 2024, tra Pontecagnano e Battipaglia, all’altezza di Montecorvino. La causa del blocco è la presenza di una persona sui binari.

I disagi

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che viaggiano sulla linea sono stati sospesi e i treni in viaggio stanno registrando notevoli ritardi. Il personale ferroviario è al lavoro per risolvere il problema il prima possibile e ripristinare la regolare circolazione dei treni.

I viaggiatori sono invitati a consultare il sito web di Trenitalia o le app dedicate per informazioni aggiornate sui treni in viaggio e per pianificare il loro viaggio.