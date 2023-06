Uno sportello d’ascolto per sollevare criticità e promuovere l’inclusività: Comune cilentano promuove l’iniziativa

Il Comune di Perito ha deciso di promuovere attivamente la partecipazione della popolazione e favorire un dialogo aperto attraverso l’attivazione degli sportelli di ascolto.

L’iniziativa

Questa iniziativa mira a creare un ambiente inclusivo in cui i cittadini possano esprimere le proprie richieste, suggerimenti e segnalare eventuali criticità. Grazie agli sportelli di ascolto, i residenti di Perito avranno la possibilità di interagire direttamente con i rappresentanti comunali e di condividere le proprie esperienze e opinioni.

I cittadini potranno avvicinarsi ai funzionari comunali per discutere di questioni di interesse pubblico o per fornire feedback sulle politiche e i servizi locali.

Ecco le info utili

Per facilitare l’accesso e la partecipazione di tutti, gli sportelli di ascolto saranno disponibili in diversi punti del Comune. Presso la casa comunale di Perito, sarà possibile usufruire dei servizi di ascolto tutti i giorni, mentre ad Ostigliano l’appuntamento sarà ogni primo martedì del mese dalle 18:00 alle 19:30 presso Ex Lavatoi. Per quanto riguarda Isca, gli sportelli di ascolto saranno aperti ogni venerdì del mese dalle 18:00 alle 19:00 presso l’ex caseificio.

Un modo per sollevare eventuali criticità e promuovere l’inclusività

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di Perito di essere ascoltati e di partecipare attivamente alla vita comunale. Si auspica che l’attivazione degli sportelli di ascolto favorisca un confronto costruttivo e consenta di individuare soluzioni concrete alle problematiche presenti nel territorio.

Il Comune di Perito invita quindi tutti i cittadini a sfruttare questa opportunità per esprimere le proprie opinioni e contribuire alla costruzione di una comunità più inclusiva e partecipativa. Gli sportelli di ascolto sono pronti ad accogliere la voce di tutti, nella speranza di migliorare la qualità della vita di ogni singolo cittadino.