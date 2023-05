Unità e determinazione: il centrodestra a Capaccio Paestum si prepara per le elezioni comunali

La macchina organizzativa del centrodestra a Capaccio Paestum è entrata in azione in vista delle prossime competizioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Fratelli d’Italia, rappresentata dal proprio commissario cittadino, l’Avv. Michelina Di Spirito, ha preso parte a un tavolo programmatico che si è svolto martedì 16 Maggio, riunendo i partiti del centrodestra per pianificare la presenza di una coalizione unita alle prossime competizioni elettorali nella cittadina del Cilento.

Gli interventi

All’incontro hanno partecipato l’Avv. Giovanni Licinio per la Lega, il Dott. Vincenzo Sica, su delega del Coordinatore Provinciale Roberto Celano di Forza Italia, e Teresa Basile per Noi Moderati. Nonostante sia stato il primo incontro, il tavolo ha dato buoni segnali di un centrodestra unito e compatto a Capaccio Paestum, come sottolinea il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, l’Avv. Michelina Di Spirito. “Siamo certi di avere aggiornamenti positivi sui prossimi incontri e tavoli di discussione, anche se le date devono ancora essere definite.

La posizione di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia auspica un ulteriore consolidamento che porti a un centrodestra unito”, ha affermato l’esponente di Fratelli d’Italia. “È fondamentale che questa coalizione vinca, perché solo uniti si potrà fare il bene nell’interesse dei cittadini di Capaccio Paestum. I risultati positivi della linea nazionale del centrodestra unito sono evidenti, basta leggere i giornali”, ha concluso l’Avv. Di Spirito. “Al contrario, quando il centrodestra si presenta disunito, associandosi a liste civiche, come è accaduto nel Salernitano, si favoriscono i democratici e il sistema di De Luca”.

Il centrodestra di Capaccio Paestum

Il centrodestra a Capaccio Paestum si mostra dunque determinato a presentarsi come una forza coesa e capace di lavorare insieme per il bene della comunità. La presenza dei rappresentanti dei vari partiti dimostra l’importanza attribuita a questa coalizione, che si propone di contrastare la frammentazione e l’indebolimento del centrodestra che si sono verificati in altre zone. In un contesto politico in cui la coesione è fondamentale, il centrodestra a Capaccio Paestum cerca di offrire un esempio di unità e impegno condiviso.

L’obiettivo principale di questa coalizione è quello di ottenere la vittoria nelle prossime competizioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Riuscire a presentare un fronte unito potrebbe fare la differenza nel confronto con altre forze politiche, soprattutto considerando il successo che il centrodestra ha ottenuto in altre parti del paese quando è riuscito a presentarsi come una coalizione solida e coerente.