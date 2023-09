Unione dei Comuni Alto Calore: aderisce ufficialmente anche il Comune di Roscigno

Il Comune di Roscigno aderisce ufficialmente all’Unione dei Comuni dell’Alto Calore per gestire in modo congiunto alcune funzioni e risorse.

La decisione è stata ratificata dal consiglio comunale roscignolo, attraverso apposita delibera, nell’ultima seduta. Un’occasione importante per il piccolo centro guidato dal sindaco Pino Palmieri all’interno dell’Ente che già raggruppa i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Valle dell’Angelo, Stio e Gioi Cilento.

“L’obiettivo dei Comuni – sottolinea il primo cittadino Palmieri – è migliorare la qualità dei servizi, risparmiare e far avanzare l’innovazione e la semplificazione amministrativa. Attraverso le Unioni, i Comuni mettono insieme risorse umane, finanziarie e strumentali con le quali riorganizzare e razionalizzare i servizi”.