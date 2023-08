Un’indimenticabile esperienza di tra melodie e paesaggi naturali nell’incantevole cornice dei boschi degli Alburni

Un evento musicale senza precedenti, che avrà luogo nel suggestivo Bosco di Palazzo Belvedere a Sicignano degli Alburni. Il prossimo 13 agosto, sarà il talentuoso pianista Costantino Catena, accompagnato dall’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, magistralmente diretta da Francesco D’Arcangelo ad allietare ilo pubblico. Un affascinante viaggio musicale che attraverserà le atmosfere sonore di due delle città più iconiche del mondo: Parigi e New York. Lasciatevi incantare dalle note che danzeranno tra gli alberi secolari, mentre la maestria di Catena al pianoforte si unisce all’armonia perfetta dell’orchestra, creando un’esperienza sonora avvolgente ed emozionante.

Una serata tra melodie e natura

Il climax di questa serata magica sarà l’esecuzione della celebre Rapsodia in blue, un’opera che rappresenta la sublime fusione tra la musica classica occidentale e le suggestioni afroamericane. Composta dal genio musicale George Gershwin, la Rapsodia in blue è un capolavoro che cattura l’anima di un’America multietnica e vibrante. Un tributo alla fusione delle culture e all’energia della diversità, che trova la sua massima espressione in questa straordinaria composizione. L’evento non solo offrirà la possibilità di immergersi nell’arte e nella natura, ma rappresenterà anche un omaggio all’ecletticità e alla passione di Gershwin, figlio di immigrati ucraini e lituani, che ha saputo creare un ponte musicale tra mondi diversi.

Le info utili

Per coloro che desiderano partecipare a questa serata incantata, vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni e prenotazioni ai seguenti recapiti: prolocomontialburni@gmail.com – 347.0568650 – 338.4058094.