Un’avvincente caccia al tesoro in località Pagliarole, frazione di Omignano. Ecco come partecipare

Domenica 16 luglio, il Bar Friends, con il patrocinio del Comune di Omignano, darà vita a una serata magica all’insegna dell’avventura e dell’emozione. Alle ore 20:00, si terrà una coinvolgente caccia al tesoro sotto le stelle, che promette di regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

Le modalità per partecipare

L’attesa per l’evento sarà resa ancora più intrigante da un’anteprima speciale che avrà luogo giovedì 13 luglio alle 20:30. Durante questa serata, verranno consegnate le mappe e il regolamento della caccia al tesoro, permettendo alle squadre di iniziare a pianificare la loro strategia. Ma non solo: saranno organizzati anche giochi a premi per le squadre partecipanti, offrendo loro l’opportunità di riscaldarsi e prepararsi per l’evento principale.

Per partecipare alla caccia al tesoro, ogni squadra dovrà essere composta da esattamente quattro persone. Questa sfida coinvolgente metterà alla prova le abilità dei partecipanti, richiedendo intuizione, logica e spirito di squadra per risolvere gli enigmi e raggiungere gli obiettivi. Sarà un’occasione perfetta per unire le forze con amici o familiari e creare ricordi indimenticabili insieme.

Il premio in palio

Il premio sarà una straordinaria travel box contenente un soggiorno di due notti per quattro persone. La sistemazione sarà presso un lussuoso hotel termale, dotato di incantevoli piscine termali scoperte e coperte, un rilassante percorso kneipp, rigeneranti sessioni di idromassaggio e molto altro ancora. Inoltre, saranno inclusi i biglietti per una suggestiva gita in battello e i trasferimenti in hotel, così come i biglietti ferroviari per raggiungere comodamente la destinazione.

Le info utili

Per informazioni e iscrizioni, è possibile recarsi direttamente al Bar Friends in Via Pagliarole, Omignano Scalo. In alternativa, è possibile contattare i numeri 333 6681993 o 392 0000112. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione di divertimento e avventura: partecipate alla caccia al tesoro sotto le stelle e potreste essere voi i fortunati vincitori della fantastica travel box.