Una rete dell’ex decide il derby di Coppa tra Calpazio e Agropoli

Nell’incontro valevole per il terzo turno di Coppa Campania, il derby viene deciso da un colpo di testa di D’Ambrosio a pochi minuti dal termine.

La Partita

Parte subito forte la Calpazio che con un azione corale dopo un minuto di gioco, porta D’Avella a calciare in area di rigore, ma il suo tiro viene bloccato facilmente da Di Sarno.

Sempre la Calpazio al 18’ ci riprova con D’Avella che dopo un palleggio in area di rigore, prova la girata, ma il tiro termina debole tra le braccia del portiere ospite; al 26’ arriva la risposta dell’Agropoli, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Tonelli schiaccia a terra, ma è bravo Pellecchia ad evitare la rete del vantaggio ospite.

Nel finale ci prova ancora la Calpazio al 37’ con Marciano da calcio di punizione, tentativo respinto e poi ancora Marciano al 46’ dopo una bella giocata calcia sul fondo.

Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0

Il secondo Tempo

Nella ripresa i ritmi calano e continua a regnare l’equilibrio.

Al 70’ ci prova Scoppetta da fuori ma Di Sarno respinge sicuro, al 77’ Tshomba lanciato in area di rigore và alla conclusione che però termina alta.

All’80’ arriva l’episodio che sblocca l’incontro, dagli sviluppi di calcio piazzato, spunta D’Ambrosio in area di rigore che di testa porta in vantaggio la Calpazio.

Nel finale l’Agropoli prova il forcing per trovare il pareggio ma con scarsi risultati.

Termina così con il risultato di 1-0 l’incontro.