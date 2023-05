“Una montagna di salute”: l’attività fisica in montagna e la dieta mediterranea alla conquista del benessere psico-fisico

L’attività fisica in montagna e la dieta mediterranea come stile di vita per migliorare il benessere psico-fisico sono stati i protagonisti dell’evento “Una montagna di salute”.

La giornata

Questa terza edizione, tenutasi domenica 14 maggio tra il Monte della Stella e San Mauro Cilento, ha offerto una giornata completa organizzata in tre tappe: un’escursione di 5 ore sul Monte Stella, un pranzo presso il rinomato ristorante “Il Frantoio” e un convegno finale.

L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione Medica della Campania e dalla Commissione Centrale Medica del Club Alpino Italiano, sezione di Salerno, e si inserisce nel programma dell’edizione 2023 del “Festival dello Sviluppo Sostenibile”, promosso da ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, alla quale aderisce anche il CAI.

La promozione della salute, infatti, è uno degli obiettivi del Target 3.4 del Goal 3 (Salute e benessere) dell’Agenda 2030 dell’ONU, rivolto a cittadini, giovani generazioni, aziende ed associazioni.

Durante l’evento, sono stati approfonditi i temi legati alla vita in montagna e all’importanza degli animali che la abitano, nonché alla nuova dieta mediterranea. I relatori presenti, tra cui il presidente regionale del CAI, Francesca Bellucci, il presidente della Commissione Medica, dr. Raffaele D’Arco, la vicepresidente del CAI-sezione di Salerno, l’insegnante Caterina Ciccarelli, la diabetologa CAD di Sala Consilina e UO medicina di Sapri, dr.ssa Mara Rizzo, e il sindaco di San Mauro, prof. Giuseppe Cilento, hanno condiviso con il numeroso pubblico i benefici che l’attività fisica può apportare a ognuno di noi, illustrando come combattere il diabete e come vivere a lungo e in salute, rispettando i principi della dieta mediterranea e sfruttando al meglio il contatto con la natura.

Le finalità

L’evento, che si è svolto contemporaneamente anche in altre località italiane, è stato curato nel territorio cilentano dai referenti Caterina Ciccarelli e Raffaele D’Arco, che si sono impegnati a rendere l’esperienza unica e indimenticabile per i partecipanti. Grazie alla loro dedizione e all’entusiasmo di tutti i relatori, “Una montagna di salute” ha dimostrato ancora una volta l’importanza di uno stile di vita attivo e salutare, abbracciando le tradizioni della dieta mediterranea e godendo delle benefiche proprietà che la montagna offre.

L’evento ha evidenziato inoltre come l’attività fisica all’aria aperta, circondati dalla natura rigogliosa, possa aiutare la salute.