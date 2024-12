Una giornata speciale per i piccoli pazienti dell’ospedale Battipaglia

Oggi, grazie alla collaborazione di associazioni, volontari e all’azienda APA per i dolci, i piccoli pazienti del reparto pediatrico di Battipaglia hanno vissuto una giornata speciale con i supereroi Spiderman (Niko Peduto – Adriano Giannattasio) e Batman

(Angelo Federico), che hanno regalato sorrisi e giocattoli.

L’iniziativa

Un momento particolarmente significativo è stata la donazione del libro “Niko ragno amiko”, scritto da Acito Floriana e Rossella Lo Schiavo e il co -autore Niko Peduto.

Il libro, disponibile su Amazon, insegna ai bambini valori di generosità, gentilezza, rispetto per la natura e lotta contro il bullismo. Una parte del ricavato sarà destinata all’associazione Ujamaa di Battipaglia per sostenere i bambini in Senegal.

Oggi è stata anche l’occasione per gli autori e co-autore per l’uscita della canzone del supereroe Niko ragno amiko che accompagna il libro insieme a tutte le associazioni a sensibilizzare la missione un papà supereroe per la gentilezza, generosità,no al bullismo e per il bene comune.