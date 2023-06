Una giornata all’insegna del divertimento e della sana competizione: a Sant’Arsenio la “Giornata dello Sport”

A Sant’Arsenio si avvicina un evento speciale dedicato allo sport: la “Giornata dello Sport”. Sarà un’occasione unica per riunire giovani e l’intera comunità intorno a questa passione condivisa. L’appuntamento è fissato per il 10 giugno 2023, nella suggestiva cornice di Piazza “Domenico Pica”, dalle 15:30 alle 20:30.

La giornata

La manifestazione fa parte della settimana dedicata alla Giornata dello Sport, celebrata il 4 giugno dal CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Con questo evento, il CONI vuole sottolineare l’importanza dello sport nel contribuire alla rinascita del Paese dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto.

Seguendo l’esempio del CONI, il Comune di Sant’Arsenio, sotto la guida del sindaco Donato Pica, insieme al consigliere delegato allo Sport, Domenico Luisi, e all’intera amministrazione comunale, ha deciso di organizzare una giornata di celebrazione delle attività sportive nella propria città.

Le finalità

L’obiettivo è coinvolgere le associazioni sportive locali e creare un pomeriggio all’insegna di varie attività. Ci saranno opportunità per giocare a pallavolo, calcio, calcetto, baskin, basket, mini tennis, krav maga, spinning e cross mix. Le associazioni sportive che hanno aderito a questa iniziativa sono la “ASD Tanagro”, la “ASD Polisportiva Valdiano” e la “ASD MFA Soccer”.

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una direttiva del 27 novembre 2003, viene celebrata contemporaneamente in tutto il territorio nazionale nella prima domenica di giugno, o nella settimana successiva a tale data.

Soddisfazione da parte del sindaco

Si preannuncia una grande festa per tutti coloro che amano e praticano lo sport, con numerose discipline coinvolte. Sarà un momento di aggregazione e divertimento per tutta la comunità di Sant’Arsenio. Non perdete l’occasione di partecipare a questa giornata dedicata allo sport e all’energia che esso porta con sé. Vi aspettiamo numerosi il 10 giugno in Piazza “Domenico Pica”!