Una gelateria cilentana si aggiudica il titolo di “Gelateria d’Italia” del Gambero Rosso per il settimo anno consecutivo

La Guida “Gelaterie d’Italia 2023” del Gambero Rosso giunge alla settima edizione. Come ogni anno, il volume elenca le migliori gelaterie di ogni regione italiana, tra cui quella situata nel suggestivo borgo marittimo di Santa Maria di Castellabate, nel cuore del Cilento.

La gelateria è quella di Domenico Belmonte

La gelateria è l’Ancora di Belmonte Domenico, un locale che vanta il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso sin dal 1999. La sua presenza nella guida Gelaterie d’Italia per la settima volta consecutiva dimostra la costante attenzione alla qualità e all’innovazione che contraddistingue la gelateria.

La gelateria Ancora si distingue per la cura nella selezione delle materie prime, tutte rigorosamente di alta qualità e provenienti da fornitori selezionati. La preparazione degli ingredienti avviene con maestria, seguendo le tecniche tradizionali che permettono di ottenere il massimo della cremosità e del sapore.

Tappa obbligatoria a Santa Maria di Castellabate

La gelateria Ancora di Santa Maria di Castellabate è diventata una tappa obbligata per tutti coloro che desiderano gustare un gelato autentico, preparato con passione e maestria artigianale. Il locale si trova a pochi passi dal mare, in una posizione incantevole, ideale per una pausa di relax in compagnia della famiglia o degli amici.

La guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di gelato, che ogni anno si affidano alle sue indicazioni per scoprire le migliori gelaterie italiane. La presenza dell’Ancora di Belmonte Domenico tra i consigliati per la settima volta consecutiva è una garanzia della qualità e della bontà del gelato che viene servito in questo piccolo ma delizioso locale.

In conclusione, se volete concedervi una pausa dal caldo estivo e gustare un gelato artigianale di altissima qualità, la gelateria Ancora di Santa Maria di Castellabate è sicuramente il posto giusto per voi!