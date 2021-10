Migliori pizzerie d’Italia: Cilento e Diano nelle classifica del Gambero Rosso

L’11 ottobre scorso, al Centro Congressi della Mostra d’Oltremare a Napoli, è stata presentata la nona edizione della guida “Pizzerie d’Italia” di Gambero Rosso. Dopo l’”anno zero” della pandemia di Covid-19, la guida torna con i voti e le classifiche, oltre ai tanti premi speciali con riconoscimenti specifici dedicati a vari specifici ambiti (come, per esempio, il bere miscelato, il servizio di sala e la valorizzazione del territorio).

Pizzerie d’Italia: la guida

Un’edizione, la n. 9, che racconta quindi la “nuova normalità” di un settore che ha dato prova di grande vitalità e capacità di reinventarsi e rinnovarsi con nuove consapevolezze.

Molti pizzaioli hanno sfruttato il periodo di stop imposto dalla pandemia per studiare, migliorare e diversificare gli impasti: un mix di generi che, dalla pizza in teglia alla pizza al padellino, dalla pizza al vapore alla pizza alla pala è sempre più presente nei menu dei maestri pizzaioli. Si sono moltiplicati gli orti di proprietà e, in alcuni casi, sono nate vere e proprie aziende per garantire una pizza sempre più agricola e sostenibile.

Le regioni italiane

Nella speciale classifica delle regioni, la Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 14, Piemonte con 7, Veneto con 6, Lombardia e Sicilia con 5, Abruzzo e Sardegna con 3, Emilia Romagna con 2 e Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Puglia con 1.

Le reazioni

“L’Unesco ha definito la pizza Patrimonio Immateriale dell’Umanità – dichiara Paolo Cuccia, presidente Gambero Rosso – l’arte della pizza è un’arte tutta italiana che il Gambero Rosso da anni, attraverso la guida, accompagna nella crescita e nella promozione. I maestri dell’impasto sono i nuovi portavoce dei prodotti d’eccellenza del nostro Paese ed è questo il motivo che ci ha spinto a coinvolgerli nel Comitato Scientifico organizzato dalla Fondazione Gambero Rosso senza scopo di lucro, per contribuire alla focalizzazione e allo sviluppo dei corsi di Gambero Rosso Academy e di Gambero Rosso University”.

Cilento e Vallo di Diano

Il comprensorio del Cilento e Vallo di Diano non è assente da questa classifica dove rientra grazie alla pizzeria “Le Grotticelle”, situata nel centro storico di Caggiano. L’attività di Angelo Rumolo è già pluridecorata e presente sul Gambero Rosso da diverse edizioni. Il Cilento fa comunque bella mostra di sé anche tra le attività premiate con due spicchi dove compare, ad esempio, Kon Tiky di Marina di Camerota.

Ecco tutte le pizzerie premiate con i 3 Spicchi:

Diego Vitagliano Napoli

Diego Vitagliano Pozzuoli

Kalò Napoli

Casa Vitiello Caserta

Da Attilio alla Pignasecca Napoli

Era Ora Palma Campania

Francesco & Salvatore Salvo Napoli

I Masanielli Caserta

La Contrada Aversa

La Notizia Napoli

La Notizia Napoli

Le Grotticelle Caggiano

Le Parùle Ercolano

Oliva da Concettina ai Tre Santi Napoli

Pepe in Grani Caiazzo

Pizzeria Salvo San Giorgio a Cremano

Sorbillo Napoli

Starita Napoli

Villa Giovanna Ottaviano