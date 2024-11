“Una Finestra sul mondo” alla scoperta di Petina e dell’Osservatorio astronomico Aresta

La nuova puntata del programma “Una finestra sul mondo” fa tappa nel comune di Petina, ai piedi dei Monti Alburni. Insieme al presidente di Astro Campania Massimo Corbisiero e al responsabile dell’Osservatorio, ingegner Ettore Marmo vi porteremo alla scoperta dell’Osservatorio Astronomico “Aresta” di Petina, una struttura situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in provincia di Salerno. Grazie alla sua posizione privilegiata, lontana dall’inquinamento luminoso, offre un punto di osservazione ideale per ammirare il cielo stellato e studiare fenomeni astronomici. L’osservatorio è dotato di moderne attrezzature per l’osservazione e l’astrofotografia, rendendolo un centro di riferimento per appassionati, ricercatori e studenti. Oltre alla ricerca scientifica, promuove attività divulgative e didattiche per avvicinare il pubblico al fascino dell’astronomia.

Inoltre, durante la puntata, incontreremo anche il primo cittadino di Petina, Domenico D’amato.