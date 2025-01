Una finestra sul mondo: alla scoperta degli Alburni innevati

Nella nuova puntata di “Una Finestra sul mondo“, abbiamo raggiunto i Monti Alburni. A gennaio, una abbondante nevicata ha imbiancato la zona, offrendoci l’opportunità, grazie al racconto di Raffaele Tortorella, un esperto conoscitore del territorio, di visitare questi luoghi e rivivere storie e aneddoti di un tempo.

Raffaele, che fin da bambino ha vissuto a stretto contatto con la montagna, trasformando la sua passione in un lavoro, ci ha guidati alla scoperta di questi luoghi incantati.

Insieme a Donato Di Gorga, poi, abbiamo anche svelato un curioso segreto: come i mastri gelatieri, in passato, utilizzavano le “nevere” degli Alburni per creare deliziosi gelati.