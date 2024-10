Cremonese-Salernitana: i granata cedono di misura in trasferta

Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, dello scorso sabato, la Salernitana tornava in campo in trasferta con la Cremonese. I granata, infatti, nella decima giornata di Serie B erano opposti ai grigiorossi allo stadio “Zini” con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Termina 2-1 una sfida che premia la maggiora freddezza offensiva dei lombardi.



Cremonese-Salernitana: la gara

Il tecnico Martusciello, privo dell’infortunato Sepem schiera dal primo minuto Fiorillo tra i pali con una la linea difensiva a 4 che vede Stojanovic e Njoh sui binari esterni con Bronn e Ferrari nel cuore della difesa. A centrocampo rientra Amatucci affiancato da Tello e Soriano con Tongya e Verde a dare supporto a Simy davanti.

Buon avvio di marca granata con gli ospiti che però non trovano lo spazio giusto nei 20 metri finali, da segnalare il tiro di Tongya controllato al 17′ da Fulignati senza grossi problemi. Al 19′, invece, la Cremonese passa alla sua prima vera occasione: da un cross di Zanimacchia, infatti, la palla arriva a Collocolo abile a insaccare con un tiro all’angolino che non lascia scampo a Fiorillo. Prima della mezzora un’occasione per parte: Soriano per due volte vede il suo tiro rimpallato mentre sul fronte opposto Zanimacchia mette di poco alto da buona posizione. I padroni di casa si rivedono poco dopo con Sernicola che con un cross pericoloso chiama all’uscita tempestiva Fiorillo. La Salernitana, dal canto suo, ci riprova al 39′ quando Simy e Verde da pochi passi non riescono a insaccare. Al 45′ però Vandeputte trova Bonazzoli solo davanti a Fiorillo per il 2-0 che porta le squadre negli spogliatoi.

In avvio di ripresa la Salernitana accorcia le distanze: al 3′ su una punizione dalla trequarti Verde trova la testa di Ferrari svetta prima di tutti i calciatori della Cremonese per il momentaneo 2-1. Intorno al quarto d’ora buona occasione per gli ospiti: Bronn trova Tongya che costringe all’intervento di pugno Fulignati. Poco prima della mezzora, invece, Soriano mette una bella palla all’interno dei sedici metri finali che, attraversa tutta l’area, non trova nessuno pronto alla deviazione vincente. La Cremonese, a 12′ dal termine, sfrutta un’indecisione di Fiorillo con Nasti che di testa mette però sul fondo. Nel finale succede poco: dopo 6 minuti di recupero i granata escono sconfitti per 2-1.