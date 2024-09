Salernitana: le probabili formazioni della sfida con la Reggiana

Torna in campo la Serie B che vede in programma nel week-end la sua sesta giornata, spalmata su tre giorni. Turno esterno per la Salernitana che, nel pomeriggio di sabato alle ore 15:00, farà visita alla Reggiana guidata da William Vialli. I granata, infatti, allo stadio Città del Tricolore/Mapei Stadium, in diretta su DAZN, saranno di scena a Reggio Emilia contro una squadra attualmente avanti di un punto in classifica.

Salernitana: domani trasferta con la Reggiana

Nel match, diretto da Luca Zufferli di Udine, i ragazzi di Martusciello ripartono dal passo falso interno con il Pisa di domenica scorsa. Non positivo, sino ad ora, lo score lontano dall’Arechi con due sconfitte rimediate a Bolzano, con il Sudtirol, ed a Mantova. Per i granata out dalla contesa Davide Gentile, che ha svolto lavoro differenziato, e l’infortunato Franco Tongya, per lui lesione muscolare al soleo destro, oltre allo squalificato Kallon. Rientrati in gruppo, invece i centrocampisti Jeff Reine-Adélaïde e Roberto Soriano.

Le probabili formazioni del match

Il tecnico Martusciello potrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con Sepe tra i pali Ferrari e Bronn nel cuore della difesa con Stojanovic a destra e Nioh a sinistra. In mediana dovrebbero agire Amatucci e Hrustic con Tello qualche metro più avanti, in attacco possibile rivedere dal primo minuto Simy al centro con Verde e Braaf sugli esterni.

La Reggiana, invece, torna in campo dopo i due scivoloni rimediati con Sudtirol e Pisa che hanno fatto seguito ai successi su Sampdoria e Brescia ed al pari dell’esordio con il Mantova. Vialli potrebbe mandare in campo Bardi in porta con una linea difensiva a 4 composta da Sampirisi, Meroni, Rozzio e Fontanarosa. Sersanti, Stulac, Vergara i possibili centrocampisti con Vido, Portanova e Gondo nel tridente offensivo.

REGGIANA(4-3-3): Bardi, Sampirisi, Meroni, Rozzio, Fontanarosa, Sersanti, Stulac, Vergara, Vido, Portanova, Gondo. All. Viali.

SALERNITANA(4-2-3-1): Sepe, Ferrari, Bronn, .Stojanovic, Nioh, Hrustic, Amatucci, Tello, Braaf. Simy, Verde. All. Martusciello.