Una buona Gelbison non supera l’esame Zeman

Nella dodicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie C Girone C, allo Stadio “Raffaele Guariglia” il Pescara di Zeman supera per 1-2 la Gelbison.

La partita

La Gelbison comincia subito forte, la prima occasione per i padroni di casa arriva al 9’ con De Sena, che in area di rigore riesce a liberarsi al tiro, ma la sua conclusione termina sul montante. Il Pescara non tarda a rispondere e al 18’ Merola prova il destro, ma la conclusione termina debole fuori dallo specchio della porta di Anatrella; il Pescara prova ancora a spingere sull’acceleratore e al 37’ una mischia in area di rigore della Gelbison, viene risolta da un’ottima chiusura di Cargnelutti.

Sul finire della prima frazione di gioco arriva il goal del Pescara, esattamente al 48’, su calcio d’angolo svetta Brosco depositando in rete il vantaggio per gli abruzzesi.

Termina così il primo tempo con il risultato di 0-1.

Gelbison – Pescara, la ripresa

Nella ripresa la Gelbison prova subito a reagire al goal del vantaggio ospite, ci prova Tumminello al 53’ su calcio di punizione, ma il suo tiro viene deviato in corner da Plizzarri.

La rete del pareggio arriva al 54’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Cargnelutti anticipa tutti e deposita in rete il pareggio cilentano.

Il Pescara subito dopo il pareggio ricomincia ad attaccare e nel giro di due minuti va due volte vicino al vantaggio, prima al 59’ con Crescenzi e poi al 61’ con Merola, entrambi i tentativi vengono fermati dall’intervento repentino di Anatrella.

La rete del vantaggio del Pescara arriva al 71’, con un gran colpo di testa in tuffo di Lescano, la sfera prima termina sul palo e poi in goal per l’1-2.

La Gelbison subisce il colpo del goal del vantaggio del Pescara e non riesce a reagire, il Pescara mantiene il possesso senza rischiara molto, l’ultima occasione per i padroni di casa arriva al 93’ con un tiro dalla distanza di Granata, bloccato in due tempi da Plizzarri.

Termina così la partita con il risultato di 1-2 per il Pescare, con i rossoblu che nonostante un’ottima prestazione non raccolgono punti utili per la propria classifica.