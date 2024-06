Una agropolese al parlamento europeo: è Benedetta Scuderi

L’agropolese Benedetta Scuderi entra al Parlamento Europeo. È la prima cilentana a Strasburgo. È stata eletta in Alleanza Verdi e Sinistra insieme a Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Ignazio Marino, Cristina Guarda, Leoluca Orlando.

“A loro – dicono i leader dell’Alleanza Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e di portare le istanze della giustizia sociale, climatica e della pace del programma dell’Alleanza Verdi e Sinistra nel Parlamento Europeo”.

Benedetta Scuderi, figlia di Antonello, già amministratore di Agropoli, era candidata nella circoscrizione nord-ovest e aveva ottenuto ben 19.434 voti. Un bottino importante ma che non le era bastato per diventare immediatamente parlamentare.

I candidati eletti in più circoscrizioni, però, hanno fatto scattare ulteriori seggi, di qui il “ripescaggio” della giovane agropolese.

Chi è Benedetta Scuderi, da Agropoli al parlamento europeo

Scuderi, classe 1991, viene dai Giovani verdi europei. È co-portavoce, della Federazione Europea dei Giovani Verdi e da sempre è attiva su importanti temi come l’emergenza sociale e climatica. Nata e crescita ad Agropoli attualmente vive a Milano. È laureata con lode in giurisprudenza ed è avvocato e consulente in servizi di sostenibilità ambientale.