Un viaggio a Venezia per visitare le spoglie della Santa Patrona di Santa Marina: ecco come partecipare

Il comune organizza un viaggio a Venezia ed Assisi, per i residenti nel territorio comunale di Santa Marina, contribuendo nella misura del 50% alle spese, tutti coloro che vorranno partecipare dovranno iscriversi presso la sede comunale entro il 10 febbraio.

Una forte emozione visitare le spoglie della Santa, le parole del primo cittadino

«Da diverso tempo avevo pensato di organizzare questo viaggio per i miei concittadini–spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato– è emozionante poter andare a visitare le spoglie della nostra Santa Patrona, conservate a Venezia, che da il nome al Comune.

Per dare la possibilità a chi vorrà di aderire, abbiamo deciso che il comune comparteciperà al 50% delle spese.

Il viaggio, le info utili

Il viaggio durerà 5 giorni, dal 15 al 19 maggio 2023, Invito chi può ad aderire, sarà un’esperienza culturale alla scoperta della storia della protettrice del nostro Comune».

Ecco il programma

Il 15 maggio partenza da Policastro Bussentino alle ore 04:00 con arrivo a Padova, sosta lungo il percorso per consumare il pranzo in ristorante.

Il 16 maggio, dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita di Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Basilica di San Marco. Visita alla Chiesa di Santa Marina dove sono conservate le spoglie di Santa Marina.

Il giorno seguente visita alla Basilica di Sant’Antonio a Padova, pellegrinaggio libero o visita alla Cappella degli Scrovegni. Il 18 maggio partenza alle 08:00 verso Assisi, in pomeriggio visita di Santa Marina degli Angeli. L’ultimo giorno, il 19 maggio, visita ad Assisi, pranzo in hotel e rientro in serata a Policastro Bussentino.