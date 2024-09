“Un tuffo nel blu per l’autismo”. Al via a Castellabate il progetto dedicato a bimbi autistici

Il Comune di Castellabate ha dato il via alla terza edizione di “Un tuffo nel blu per l’autismo”, il progetto sociale dedicato ai bambini con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Le attività si svolgeranno sulla spiaggia, nei weekend del 7-8 e 21-22 settembre, ed i piccoli partecipanti saranno accompagnati in un’esperienza alla scoperta della natura con l’obiettivo di favorire la socializzazione, sviluppare le abilità motorie, la coordinazione e le capacità sensoriali.

Sono previsti ben quattro incontri caratterizzati da attività adatte alla crescita delle abilità previste dal progetto, con iniziative come le regate in canoa, le uscite in barca a vela, i giochi in spiaggia, esercizi in acqua e musicoterapia.