Un trionfo di colori e profumi: tutto pronto per la 22esima edizione della Mostra della Minerva a Salerno

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera salernitana. Dal 19 al 21 aprile la Villa Comunale ospiterà la 22esima edizione della Mostra della Minerva. Tantissimi gli espositori giunti da tutta Italia. Un’occasione da non perdere per gli amanti delle piante che il prossimo fine settimana potranno visitare l’esposizione green che prevede oltre 90 stand. Oltre all’annullo postale delle cartoline della manifestazione, diverse sono le iniziative in programma, tra incontri divulgativi, laboratori, attività per i più piccoli, esibizioni danzanti e musicali, performance teatrali. Il fiore simbolo di quest’anno è il fiore di Loto.

Le parole di Clotilde Baccari Cioffi

“Il fiore della rinascita e del benessere, e che ci aiuta a sperare in bene. – ha spiegato la presidente di Hortus Magnus, la professoressa Clotilde Baccari Cioffi – Tante le realtà territoriali coinvolte. Creatività e curiosità, stupore e meraviglia, entusiasmo e passione saranno come sempre i protagonisti di questo appuntamento florivivaistico che vedrà coinvolti tanti visitatori, espositori di eccellenza, qualificati vivaisti, amanti del verde che, tra profumi e colori, si caleranno in una magica atmosfera ricca di suggestioni ed emozioni, utili a recuperare l’inscindibile rapporto tra uomo e natura”.

“È la nostra fiera di primavera. Seguirà poi il Crocifisso ritrovato. La nostra città offre un ventaglio di prestigiose iniziative che allieteranno le giornate dei salernitani e dei tanti turisti. A breve inaugureremo anche i Giardini della Minerva, dopo un importante intervento di restauro e di riqualificazione. Un altro gioiello della nostra città che torna fruibile”, ha dichiarato il primo cittadino, presente ieri mattina alla presentazione della manifestazione.