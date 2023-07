“Occorre un treno per collegare il Cilento con Salerno e Napoli“. Questa la richiesta del vicesindaco di Ceraso, Antonio Cerullo, che ha individuato anche l’orario più consono per la partenza del nuovo convoglio. La volontà è quella di favorire i cittadini che si recano quotidianamente a Salerno e a Napoli per motivi di lavoro o di studio. Un treno più rapido, infatti, consentirebbe ai pendolari di partire a orari più comodi, rispetto a quelli attuali. Cerullo si è interessato più volte alla tematica del collegamento su rotaie, cercando in tutti i modi di far sentire la propria voce.

Il percorso e gli orari

Cerullo ha indicato le fermate che treno dovrebbe effettuare, si tratta dei tre snodi principali a sud di Salerno, ovvero le stazioni di Sapri, Vallo della Lucania e Agropoli. Limitare a tre il numero di fermate consentirebbe al terno di ridurre i tempi di percorrenza. L’orario di partenza alle ore 6 da Sapri (ore 7 da Vallo della Lucania) consentirebbe l’arrivo a Napoli alle ore 8.20. In tempo per l’apertura di uffici e negozi. Inoltre, ci sarebbe il tempo necessario per prendere le coincidenze con i treni diretti verso Roma. I pendolari non sarebbero più costretti a scegliere tra la sveglia a orari “inumani” e il trasferimento.

Risolvere una delle grandi problematiche del Cilento

Il Cilento soffre da sempre di problemi di viabilità, i cittadini Cilentani sono costretti a interminabili viaggi per raggiungere il posto di lavoro, gli studenti sono costretti a spostarsi per raggiungere la scuola fin da giovanissimi, soprattutto nelle aree interne. Ciò sta portando a un’emorragia demografica delle aree meno servite. L’iniziatica di Cerullo, seppur non mira a risolvere in toto la problematica, di certo punta a semplificare la vita di chi ogni giorno affronta spostamenti interminabili per lavorare o studiare, dunque merita un plauso. La speranza è che la richiesta possa essere esaudita in tempi brevi.