Un sorriso e un uovo di Pasqua a tutti i bambini delle scuole nel Comune di Lustra

Oggi è stato un giorno speciale per la Scuola di Corticelle, grazie ad un gesto generoso del Sindaco Luigi Guerra e dell’Amministrazione Comunale di Lustra.

Un piccolo gesto che ha regalato un sorriso a tutti i bambini

Il Sindaco si è recato personalmente nella scuola per donare un piccolo pensiero a tutti i bambini, dimostrando così la sua vicinanza alla comunità e ai più piccoli in particolare.

La Scuola di Corticelle è un luogo molto importante per il Sindaco, che conserva ancora oggi dei bellissimi ricordi della sua infanzia. Si tratta di una scuola frequentata da circa cento bambini, una vera e propria risorsa per la nostra comunità.

Un luogo che per il sindaco Guerra riporta a ricordi d’infanzia

Il sindaco ha voluto regalare un momento di gioia ai bambini della comunità, dimostrando ancora una volta la sua attenzione verso i bisogni della popolazione.

Il Sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni i piccoli pensieri saranno distribuiti anche ai bambini che non frequentano la Scuola di Corticelle, in modo da coinvolgere tutta la comunità in questa iniziativa.

Questo gesto del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale rappresenta un vero e proprio esempio di come la politica possa essere vicina alle persone e alle loro esigenze, soprattutto quando si tratta dei più giovani.