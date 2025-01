Un pezzo di Cilento a Norimberga: Luciano Gatto trionfa con la pizza napoletana

Luciano Gatto, originario di Castelnuovo Cilento, ha recentemente conquistato il primo premio come “miglior pizza napoletana” al Campionato Europeo, ed è vice campione europeo nella classifica generale della competizione tenutasi il 13 gennaio a Norimberga, in Germania.

Un successo che arriva dopo una carriera costellata di esperienze internazionali e vari riconoscimenti. Luciano, infatti, era parte del team che nel 2019 ha stabilito il Guinness World Record per il maggior numero di pizze sfornate in 24 ore a Napoli.

La pizzeria

Attualmente, Luciano è proprietario della pizzeria LUCIANO’S a Düsseldorf, insieme al cugino Alessandro Manca. La pizzeria è diventata un punto di riferimento per gli amanti della vera pizza napoletana in Germania.

Prima di aprire la sua pizzeria in Germania, ha lavorato in giro per il mondo: Stati Uniti, Messico, Ungheria, Thailandia e Svizzera. È iniziato tutto dal Cilento, nello specifico a Castelnuovo Cilento, dove gestiva l’attività di famiglia insieme al padre.

Le dichiarazioni

“Questa vittoria è dedicata a mio padre, un grande chef che mi ha trasmesso la passione per la cucina”, ha dichiarato emozionato Luciano Gatto. “Sono orgoglioso di portare in alto il nome del Cilento e di rappresentare la tradizione della pizza napoletana in tutto il mondo”.