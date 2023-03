Un patto per la cultura e le PMI del Cilento

Confesercenti territoriale Sapri-Golfo di Policastro e la società cooperativa Accademia del Cilento hanno stipulato una convenzione a Sapri con l’obiettivo di promuovere e sostenere la cultura e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale del comprensorio cilentano.

Obiettivi dell’accordo

I presidenti delle associazioni, Gina Molinaro e Cesare Siboni, hanno sottolineato che la convenzione ha due obiettivi fondamentali: il primo è la promozione della cultura attraverso la creazione di eventi ed iniziative che pongano al centro il patrimonio culturale territoriale; il secondo è il sostegno alle iniziative delle piccole-medio imprese nei settori del commercio locale.

Collaborazione tra le associazioni

La convenzione rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione tra Confesercenti e la società cooperativa Accademia del Cilento. La presidente di Confesercenti, Gina Molinaro, ha sottolineato l’importanza di creare progettualità a sostegno delle imprese che risentono della carenza di presenze turistiche.

Collaborazione per lo sviluppo del turismo culturale

Il presidente della società cooperativa Accademia del Cilento, Cesare Siboni, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni, commercianti e privati per lo sviluppo del turismo culturale. Secondo Siboni, la cultura rappresenta il vero petrolio italiano e la collaborazione con Confesercenti può far capire ai cilentani che esiste un’opportunità per trarre un profitto non solo economico dall’arte e dal patrimonio culturale.