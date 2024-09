Un muro in cemento nei pressi dell’Arco Naturale di Palinuro, scoppia la polemica: «è solo provvisorio»

La bellezza dell’Arco Naturale di Palinuro, uno dei simboli del Cilento, è offuscata da una polemica che infuria da giorni. Al centro del dibattito, un muro di cemento sorto sulla spiaggia, che ha suscitato l’indignazione di cittadini e turisti.

Un’opera contestata

L’opera, nata con l’intento di proteggere i bagnanti dalla caduta di massi dalla parete rocciosa sovrastante, è stata sospesa a causa di un ricorso presentato da un privato che rivendica la proprietà del terreno. Tuttavia, la sua presenza ha già scatenato un’ondata di critiche, alimentate dall’impatto visivo negativo sul paesaggio e dalla mancata chiarezza sulle procedure autorizzative.

Le polemiche

Numerosi interrogativi restano senza risposta. Il muro era previsto nei progetti originali? Rispetta le normative paesaggistiche? Chi ha autorizzato la sua costruzione? E soprattutto, perché non si è intervenuti sulla parete rocciosa per garantire la sicurezza dei bagnanti, evitando così di deturpare il paesaggio?

Sui social network, l’indignazione è palpabile. Cittadini e associazioni ambientaliste definiscono il muro una “vergogna” e un’offesa al patrimonio naturale del Cilento.

In realtà l’opera era già prevista ed è lì ormai da tempo, come chiariscono anche da palazzo di città: si tratta di un vallo realizzato solo in via provvisoria e quindi non destinato a restare permanentemente sulla spiaggia dell’Arco Naturale. Il ricorso ha però bloccato il cantiere.