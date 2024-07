Palinuro, Arco naturale ancora off limits. Sindaco Pirrone: “Lavoriamo per la riapertura”

L’Arco naturale di Palinuro è ancora off limits. Uno dei simboli delle bellezze non solo cilentane ma bensì italiane, censito tra i monumenti naturali patrimonio dell’Unesco, non è ancora fruibile.

Una vicenda che prosegue da diversi anni e che sembrava fosse giunta al suo capolinea per la stagione estiva in corso. Periodo in cui era prevista, almeno in maniera parziale, la possibilità di acceso all’Arco e a gran parte della spiaggia che lo circonda. Considerato che i lavori di consolidamento e risanamento conservativo ed ambientale dell’Arco Naturale e di consolidamento del costone roccioso che lo avvolge erano in dirittura d’arrivo. Una vicenda che pare si sia complicata nelle ultime settimane a seguito di una comunicazione avanzata da un privato secondo il quale I lavori, nello specifico la realizzazione di un vallo provvisorio di protezione per la caduta massi, avrebbe invaso un’area privata di sua proprietà. Da qui la necessità da parte del Rup di sospendere i lavori per eseguire i necessari accertamenti e di fatto bloccare dunque la riapertura dell’area.

“Prudenzialmente il Rup ha sospeso i lavori di completamento del vallo per un confronto con il privato – ha affermato il Sindaco del Comune di Centola Rosario Pirrone – Nello steso tempo stiamo lavorando affinché, a seguito di regolare autorizzazione di ripresa dei lavori, si possa procederà con il completamento del vallo provvisorio che permetterà la riapertura della spiaggia, previo collaudo positivo delle opere già realizzate e completate. Dopodiché avremo la restituzione delle parti che non sono più cantiere e che dunque saranno nuovamente fruibili. Il cantiere poi verrà ripreso successivamente dopo la stagione estiva per completare definitivamente l’intervento. Stiamo lavorando affinché anche solo con una riapertura parziale già questa Estate si possa fruire della spiaggia e dell’Arco Naturale“.

Secondo quanto dichiarato dal Sindaco Pirrone dunque la volontà è di riaprire l’importante sito naturalistico almeno per la restante parte della stagione estiva in corso. Una speranza che nutrono non solo gli abitanti di Palinuro e i numerosi proprietari di attività turistico ricettive della nota località cilentana, ma soprattutto centinaia di turisti che ogni anno scelgono il Cilento e Palinuro per trascorrere le loro vacanze estive.