Un mese dall’inaugurazione dell’aeroporto di Salerno, Cascone: «Bilancio Positivo» | VIDEO

È passato un mese dall’inaugurazione dell’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi. Una riapertura che ha segnato una data storica per la provincia di Salerno, per l’economia del territorio, il turismo e non solo. Il taglio del nastro ha ufficialmente segnato la nascita del sistema aeroportuale campano imperniato sui due scali di Napoli e Salerno e gestito da un unico soggetto: GESAC, e a trenta giorni dall’inizio dei primi voli il trend si conferma solo che positivo, come rimarcato anche dal consigliere regionale e presidente della commissione Trasporti, Luca Cascone che ha rivendicato i risultati raggiunti nel corso di questo mese con un video pubblicato sui suoi canali social.

Lo scalo salernitano cresce: in un mese, il numero di passeggeri e coefficiente di riempimento (load factor) sono in linea con le previsioni e confermano il ruolo centrale del sistema aeroportuale campano come risorsa per l’economia e la crescita di tutto il territorio. Inoltre, Tutte le rotte annunciate sono operative: 13 le destinazioni offerte dalle principali compagnie low-cost come Ryanair, easyJet, Volotea e da Universal Air, con 7 destinazioni sul segmento charter.

E per la prossima stagione invernale Wizz Air si aggiungerà all’offerta dello scalo salernitano, attivando saranno altre tre rotte: Budapest, Bucarest e Tirana.

“Possiamo dire senza smentita che l’aeroporto di Salerno è finalmente una realtà!”, la soddisfazione del consigliere regionale Cascone.