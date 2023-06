Un incontro con gli operatori turistici per programmare il cartellone degli eventi estivi a Felitto

L’amministrazione comunale incontra gli imprenditori per creare un cartellone unico di eventi estivi. Si è tenuto nei giorni scorsi, a Felitto, un incontro, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Casella, tra gli stessi amministratori e gli operatori turistici del territorio.

L’incontro con gli operatori turistici

Scopo dell’incontro è stato quello di invitare gli operatori di tutte le attività ricettive a fare rete per garantire un’offerta più ampia e mirata ai visitatori, visto anche l’alto numero di turisti che, specie nei mesi estivi, affollano il comune.

Il commento

“Il patrimonio naturalistico di Felitto, che gode anche delle note Gole del Calore, e quello enogastronomico, grazie anche al Fusillo di Felitto vera e propria eccellenza del territorio, attira, puntualmente, tanti turisti e l’amministrazione comunale vuole essere al fianco degli imprenditori nel tentativo di fare insieme un passo in avanti per sviluppare un’idea comune, coordinata e integrata in tutte le peculiarità delle varie attività imprenditoriali” ha fatto sapere Casella.

Le finalità

I motivi dell’incontro durante il quale si sono poste le basi per creare un cartellone unico di eventi estivi, da proporre anche ai tour operator, è mirato a destagionalizzare il turismo e quindi includendo i mesi di settembre e ottobre.

Ogni azienda di Felitto, per farsi meglio conoscere dai visitatori, potrà, dunque, già iniziare ad organizzarsi per proporre dei pacchetti esperienziali da produrre ai tour operator che potranno, così, presentare al meglio le bellezze di Felitto.