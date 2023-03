Un giorno triste per la politica locale: la Città di Eboli piange Silvio Masillo

La scomparsa di Silvio Masillo, storico segretario cittadino di Rifondazione Comunista, lascia tutti senza parole.

Il ricordo

Comunista d’altri tempi, appassionato di politica, in prima linea tutte le volte che c’era bisogno di scendere in piazza per difendere le minoranze. Amante della sua Eboli e della Piana del Sele ha contribuito a scrivere la storia della politica della Città cara a Carlo Levi.

È stato e resta un personaggio di spicco del panorama politico locale, discreto e silenzioso, combattente e combattivo fino all’ultimo.

Il cordoglio

Amico dei Sindaci, compagno comunista. Ha affiancato l’ex Sindaco di Eboli Gerardo Rosania in battaglie politiche d’altri tempi; è stato amico e mentore fino all’ultimo per l’ex Sindaco Massimo Cariello. Punto di riferimento per i giovani Comunisti e amico di Legambiente.

Presenza costante, negli ultimi mesi, in piazza della Repubblica dove quotidianamente si ritrovava a discutere sempre e solo di politica con gli amici che negli hanno sempre strappato pareri politici e commenti.

L’ultimo saluto a Silvio Masillo si terrà domani, martedì 28 marzo, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.

Buon viaggio, segretario!