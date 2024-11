“Un gesto dolce” per il futuro: ecco il progetto solidale per Jovita, ragazza affetta da sarcoma toracico

Jovita Ubechi, giovane nigeriana di appena diciassette anni, in cura al Pascale di Napoli per un sarcoma toracico, ha un sogno. Quello di andare all’università, di iscriversi a medicina. Ed il comune di Salerno, in collaborazione con l’associazione S.O.Solidarietà, si impegna a realizzare questo desiderio, dimostrando ancora una volta la sua accoglienza e facendosi portavoce del progetto “Un gesto Dolce per un Natale Solidale” che mira a sensibilizzare la comunità riguardo all’ospitalità offerta a Jovita. La ragazza è giunta in Italia per ricevere cure mediche proprio grazie all’associazione di volontariato internazionale salernitana, ed è proprio qui che ha trovato una famiglia pronta ad accoglierla e a dedicarle un futuro più bello. L’iniziativa messa in campo prevede la vendita di panettoni artigianali il cui ricavato contribuirà a sostenere Jovita non solo per il delicato intervento chirurgico a cui dovrà essere sottoposta, ma anche per il post operatorio, per il suo domani.

L’iniziativa

Quest’anno, l’ associazione di volontariato internazionale S.O.Solidarieta ha deciso di rendere il tuo Natale ancora più speciale con una dolce iniziativa: la vendita di panettoni artigianali provenienti da Trecchina (PT), un luogo dove la tradizione gastronomica si fonde con ingredienti di altissima qualità, come le famose castagne e noci! Scopri le nostre delizie natalizie: 1. Panettone alla Castagna – Un dolce che esalta il sapore unico della castagna, perfetto per chi ama le tradizioni. 2. Panettone alle Noci e Fichi – Un abbinamento sorprendente che conquisterà il palato di tutti. 3. Panettone Tradizionale – Il classico intramontabile, per chi non può rinunciare ai 4. sapori della tradizione. Ogni panettone pesa 750g ed è venduto al prezzo di 25 euro CAD. Con ogni acquisto, non solo porterai a casa un dolce prelibato, ma contribuirai anche a sostenere le nostre attività di volontariato in tutto il mondo. Un gesto dolce per un Natale solidale!

Le info utili

Ordina ora il tuo panettone e unisciti a noi in questa dolce avventura. Numeri di telefono di riferimento per prenotazioni via whatsapp Lola 3286928496 – Rosi 3394664505 L’ASSOCIAZIONE Attiva dal 2014 all’interno del programma nazionale di solidarietà S.A.D. (Sostegno a Distanza), l’associazione S.o.solidarietà ha consentito a numerosi bambini e ragazzi in condizioni di grave disagi socioeconomico di accedere all’istruzione e a regolari visite mediche. Jovita è inserita in questo progetto da 10 anni.