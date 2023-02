Un corso gratuito per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura: ecco come iscriversi ad Altavilla

C’è tempo fino al 18 febbraio 2023 per iscriversi al corso gratuito di utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura che si svolgerà ad Altavilla Silentina.

Come iscriversi, le info utili

Il corso, destinato ad un numero massimo di venti iscritti ed utile per conseguire il certificato di abilitazione ai prodotti fitosanitari, sarà patrocinato dal comune di Altavilla Silentina e sarà erogato presso l’Auditorium Comunale di via Roma.

La domanda d’iscrizione dovrà essere compilata online accedendo all’apposito modulo pubblicato sul sito internet www.psrmisura-m1.regione.campania.it/

Le domande dovranno poi essere stampate ed inviate insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, o tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo e-mail europelife@pec.it o tramite consegna a mano presso la sede dell’ente Europalife, erogatore del corso, sita ad Eboli, all’indirizzo Largo 4 agosto 1943 num. 4 e aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Un importante appuntamento per chi è impegnato in agricoltura

Quanti vorranno ricevere ulteriori informazioni potranno rivolgersi al numero di telefono: 0828/369026 . Si tratta di un’importante opportunità per chi è impegnato in agricoltura o per chi cerca lavoro in questo settore in quanto garantisce l’acquisizione di ulteriori competenze in materia.