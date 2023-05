Un contributo massimo di 5 mila euro per chi trasferisce la propria residenza o dimora a Caggiano

Cinquemila euro a chi trasferisce la propria residenza o dimora nel comune di Caggiano. Contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove attività commerciali e per chi trasferisce in paese la propria residenza o dimora individuare.

Trasferimento della residenza nel comune di Caggiano: i contributi

Nello specifico si tratta di un contributo, che il comune guidato dal sindaco Modesto Lamattina, intende concedere, una tantum e per un massimo di 5 mila euro, a chi decide di trasferire la propria residenza e dimora nel comune del Tanagro.

L’istituzione del fondo è finalizzata a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento.

Tutti i dettagli nell’avviso pubblico pubblicato dall’Ente

“Il contributo, si legge nell’avviso, coprirà spese documentate di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. Sarà concesso, anche, per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole ovvero nuove attività economiche e coprirà l’acquisto di attrezzature, impianti, macchinari, opere murarie ed impiantistica”.



Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 12 giugno 2023. I beneficiari entro il 30 settembre dovranno rendicontare le spese sostenute per entrambe le categorie di interventi. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Caggiano.