Un Concorso Letterario dedicato all’avvocato Francesco Bellucci: iniziativa del Coa di Vallo della Lucania

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania ha istituito il Concorso Letterario “Letteratura e Diritto”, dedicando la prima edizione aII’Avv. Francesco Bellucci, compianto Presidente del COA di Vallo della Lucania. Il concorso è aperto a tutti gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori del circondario del Tribunale di Vallo della Lucania.

La traccia del concorso

La traccia individuata per la prima edizione è la seguente:

Mentre nel Cilento si piange a causa dello spopolamento e della fuga dei giovani, a Napoli c’è una proliferazione di gruppi di giovani delinquenziali che supera, in modo significativo, anche i “fabbisogni” della piccola criminalità organizzata della camorra. Sono emerse bande di giovanissimi, composte da una decina di membri ciascuna, chiamate “paranzelle”, che, dove manca il controllo camorristico del territorio, si comportano in modo spavaldo e non hanno paura di nulla, cercando spesso il confronto! Questo è ciò che è successo in Piazza Municipio a Napoli nella notte tra il 30 e il 31 agosto: il giovane musicista Giovanbattista Cutolo, ventiquattrenne, non è stato ucciso “nonostante” fosse un bravo ragazzo, ma proprio perché “era” un bravo ragazzo, senza una ragione (ammesso che vi sia una ragione per un omicidio), senza un pretesto, ma solo a causa della violenza estrema, radicale e immediata! Quando si è reso conto di avere a che fare con una comitiva di bravi ragazzi inoffensivi, il sedicenne che girava con la pistola, sicuro di non avere nulla da temere dal gruppo dei “bravi ragazzi”, ha sparato! Il minore, reo confessso, aveva già precedenti per tentato omicidio, ma non era punibile poiché aveva commesso il reato quando aveva meno di quattordici anni e non era imputabile.

Alla luce di questo episodio, il candidato, basandosi anche sulle diverse esperienze del contesto in cui vive, si interroga sui seguenti temi: è necessario estendere la punibilità ai giovani al di sotto dei quattordici anni? A quale età si acquisisce la consapevolezza di ciò che è lecito e di ciò che non lo è? La pena da applicare ai minori di 14 anni è una risposta giusta/adequata?

Il regolamento

Ai partecipanti è richiesta l’elaborazione di un testo letterario originale in forma di Iettera al Ministro della Giustizia, che interpreti, secondo la sensibilità individuale, il tema individuato, rapportandolo con riflessioni sui valori civici di legalità e giustizia sociale e con possibili riferimenti al contesto sociale e politico attuale.

Il giudizio sugli elaborati sarà espresso da una commissione presieduta dal Presidente del Consiglio delI’Ordine degli avvocati di Vallo della Lucania e composta dai seguenti membri: Prof. Francesca Gallo, Avv. Prof. lolanda Molinaro, Avv. Prof. Antonio Calicchio, Avv. Giovanni Laurito, Prof. Anella Infante. Presidente Onorario della Commissione è il Prof. Vincenzo Maiello, Ordinario di Diritto Penale presso l’Università Federico ll di Napoli.

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile.

All’atto dell’insediamento, la commissione indicherà i criteri per la valutazione degli elaborati, tra cui la correttezza dell’esposizione, la coerenza logica, l’aderenza al tema, Io stile, dando priorità alla originalità del Iavoro. Quindi, saranno scelti i migliori tre elaborati che saranno così premiati: euro 500,00 al primo classificato, 300,00 al secondo e 200,00 al terzo. A tutti i concorrenti sarà rilasciato attestato di merito.

La premiazione

La premiazione, alla presenza delle Autorità, si terrà presso l’aula G. Sofia del Tribunale di Vallo della Lucania il giorno 12 dicembre 2023, ore 10:00 e seguenti nel corso di un evento conclusivo aperto al pubblico che sarà organizzato a cura del COA (nel corso della manifestazione, saranno assegnati altri due premi istituiti dal COA: il giovane avvocato che ha superato l’esame di abilitazione 2022/2023 con il punteggio più alto riceverà il premio intitolato all’ Avv. Silverio Marchetti – gli avvocati con 50/60 anni di iscrizione aIl’AIbo riceveranno il premio intitolato all’ Avv. Giovanni Farzati).

I partecipanti dovranno trasmettere i propri elaborati alla segreteria della scuola di appartenenza entro e non oltre il 15.11.2023 in un plico chiuso, completamente anonimo, al cui interno dovranno essere inserite due buste: la prima recante solo la dicitura “anagrafica”, conterrà al suo interno nome cognome, data di nascita e scuola di appartenenza; la seconda recante all’esterno esclusivamente la dicitura “elaborato”, dovrà contenere l’elaborato dattiloscritto completamente anonimo e primo di altri segni di riconoscimento.

Gli elaborati pervenuti, a prescindere dalla premiazione, non verranno restituiti, il COA si riserva il diritto/facoltà, di pubblicarli e, comunque, divulgarli, qualora ritenuto, e facendone anche oggetto di future borse di studio, senza nulla corrispondere.