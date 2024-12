“Un concerto per donare un sorriso”: l’iniziativa di beneficenza del Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento

E’ in programma per stasera, alle ore 19:30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Cultura in Via Nicodemo 2/4 a Vallo della Lucania, un concerto di beneficenza organizzato dal Rotary Club Vallo della Lucania-Cilento. Un evento imperdibile che unirà musica, solidarietà e la partecipazione di grandi artisti.

I protagonisti della serata

Natalia Aleksandra Dubiel, virtuosa del violino, e Luigi Miele al pianoforte, che ci incanteranno con le loro interpretazioni. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Rossana Rinaldi, celebre mezzo soprano e socio onorario del Rotary Club Vallo della Lucania-Cilento, che con la sua voce straordinaria renderà la serata ancora più speciale. Ad esibirsi saranno anche i cori Ensemble Vallese, Coro Giovanile dell’Istituto Musicale Goitre e White Voices, diretti dal Maestro Santina De Vita, che arricchiranno la serata con le loro armonie.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Rotary Foundation per iniziative umanitarie

“Siamo entusiasti di poter offrire alla nostra comunità un evento di così alto livello artistico e allo stesso tempo solidale”, dichiara Santina De Vita Presidente del Rotary Club Vallo della Lucania Cilento. “Ringraziamo tutti gli artisti che hanno voluto partecipare a questa iniziativa, dimostrando un grande senso di responsabilità sociale”.